Cai Lei que obrigava governo a pagar pela defesa de gestores da administração indireta

Dezenas de policiais civis do Acre se mobilizaram na manhã desta terça-feira, 21, em frente a Assembleia Legislativa, para cobrar posicionamentos do governo do Estado com relação a melhores condições de trabalho, reestruturação e ampliação dos serviços.

De acordo com o agente Tibério Costa, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Acre (Sinpol), o intuito também criar um cronograma junto ao Estado para o pagamento de nossas verbas que estão retidas na Secretaria da Fazenda. “Tais como retroativo das promoções e titulações que até agora o Estado diz que não tem condições de pagar alegando uma crise financeira, só que hoje nós sabemos que será aprovado hoje na Aleac a reforma criando mais cargos, um tanto contraditório no cenário de crise”, disse.

Cerca de R$ 16 milhões pertencentes a todos os servidores públicos estão retidos, segundo a Secretaria de Gestão Administrativa.

FOTOS: SÉRGIO VALE