Bolsas para graduação e mestrado na Itália

Uma reportagem postada na site do Conselho Regional de Medicina (CRM) mostra uma reunião entre o diretor-geral do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), Welber Lima, que procurou a diretoria do CRM no Acre para esclarecer a polêmica em relação sua declaração ao ac24horas, onde afirma que “40% dos meus problemas é médico, 40% enfermeiro e 20% o resto. Infelizmente a minha classe é a que mais me dá dor de cabeça”.

O problema é que durante a conversa com os gestores do CRM, segundo a reportagem, Welber afirmou que tudo não passou de um mal entendido e que o ac24horas distorceu a informação. Mais grave ainda é a acusação de que o jornalista Davi Sahid, que assina a reportagem, agiu de má-fé.

Ao ac24horas, em defesa de seus princípios éticos e para resguardar a integridade moral de um dos nossos profissionais, não resta outra alternativa a não ser dizer e comprovar que Welber Lima, diretor do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco faltou com a verdade.

Toda a conversa com o diretor da unidade foi gravada. Nela, é possível comprovar que todas as declarações que estão na reportagem, foram dadas por Welber Lima e que nenhuma palavra foi acrescentada pelo jornalista do ac24horas, conforme acusação do gestor do Huerb durante reunião com a diretoria do CRM.

OUÇA O ÁUDIO: