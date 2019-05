Semana promete dias tensos no Acre: greves, protestos e apoio a Bolsonaro já estão marcados

Devido ao falecimento do tio do governador Gladson Cameli, ocorrido na madrugada deste sábado, 18, o programa ‘Fale com o Governador’ de hoje contou com a participação de secretários de estado. Estiveram presentes os secretários de Saúde, Educação e Empreendedorismo e Turismo do Acre. Em boa parte do tempo, todos relataram que a demora na ação da maior parte dos serviços públicos ocorrem por conta da morosidade burocrática.

“A coisa que mais me angustia é a morosidade no serviço público. Dependemos de parecer jurídico, do controlador da secretaria, da Procuradora Geral do Estado, de ofício, e quando o parecer vem, é desfavorável ao que gostaríamos de fazer”, lastima Eliane Sinhasique, secretária de empreendedorismo e turismo.

O trio fez um alerta com relação à burocracia que o estado enfrenta, destacando que a “coisa pública” demora a acontecer. “As pessoas que aguardam esses serviços, às vezes, não conseguem entender”, disse Mauro Sérgio, da secretaria de educação.

“Imagina na saúde, onde tratamos com vidas”, completou Alysson Bestene. Segundo o secretário da pasta que vem sendo um dos maiores gargalos da administração de Gladson Cameli, a burocracia acaba levando vidas. “Temos que sugerir aos nossos legisladores que comecem a ter um olhar diferente para a legislação da saúde, pois precisamos de respostas rápidas”.

O trio de secretários finalizou o assunto afirmando que a questão burocrática na compra e licitação demora bastante e acabam enfrentando dificuldade em dar respostas a população com relação à realização de trabalho nos serviços públicos.