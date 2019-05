Acompanho diariamente as reclamações das pessoas na mídia e nas redes socais. Tanto do presidente Jair Bolsonaro (PSL), bem como do governador Gladson Cameli (Progressista) em nosso Estado. A favor e contra. Os contrários vêm aumentando a cada dia. É normal para quem chega ao poder. É o desgaste dos primeiros meses. São demandas não atendidas, soluções não apresentadas, expectativas frustradas, aliados insatisfeitos e até os mal-humorados que são contra tudo e contra todos em qualquer situação. O prazer de ser contra.

As pessoas no Acre respiravam mudança (com toda razão depois de 20 anos de governo do PT). Cansa até cachorro. Veio a mudança. O governador Gladson encarnou a mudança. Ele não é, nem nunca foi do PT. Aliás, pensa e age completamente diferente de todos os petistas que já passaram pelo Palácio Rio Branco. A questão reside no sistema de governo, no sistema político e no sistema eleitoral. Não existe uma denúncia de corrupção contra o Gladson. Os protestos são por conta da gestão e das demandas políticas fisiológicas não tendidas dos aliados.

Por outro lado, quem deveria ajudar o Gladson a governar o Estado só quer poder. Cargos, cargos e mais cargos. Espaços de poder, favores, benesses. A maioria dos aliados são insaciáveis. O poder atrai poder. É como o dinheiro. Acham, por exemplo, que se tiverem muitos cargos no governo ganham as próximas eleições. Ajuda, mas não decide. Durante a campanha perguntei a uma pessoa qual era o projeto da oposição para o Acre? Ela me respondeu: “Derrotar o PT, você não acha esse um excelente projeto”? Vi a mesma pessoa reclamando do governo que derrotou o PT. Pensei comigo, reclamando do quê? A mudança que você queria chegou. Agora ajude o Acre a sair do atoleiro.

. O fenômeno Donald Trump (em termo de apoio, e somente isso) se repete com Jair Bolsonaro.

. Assim como o Donald, a base de apoio do Jair no Brasil é estritamente religiosa.

. Aqueles que acreditam que Deus o ungiu presidente, escolhendo-o como instrumento de justiça contra os inimigos do Reino de Deus estão fielmente ao seu lado.

. Os que odeiam o PT, também!

. Esses, do Bolsonaro, tornaram-se iguaizinhos aqueles petistas que não veem nenhum defeito no Partido, muito menos em suas mais expressivas lideranças como os ex-presidente Lula e Dilma Rousseff.

. Quer arranjar uma briga feita critique o Bolsonaro pelo corte na Educação.

. “Não é corte”; “comunistas”, “endiabrados”.

. É intragável conversar com os dois extremos.

. Ouvi-los, então, uma enxaqueca daquelas de não poder ascender a luz.

Cutucou o Bolsonaro é petista; cutucou o Lula ou o PT é bolsomínio!

. Deusulivre!

. O PROS, da deputada Maria Antônia e do Deda, começa a ocupar o espaço deixado pelo PSB em Brasiléia e Epitaciolândia.

. Quanto ao glorioso PSB, foi para o vinagre por culpa das lideranças regionais que abandonaram o partido.

. A disputa será para saber quem vai indicar o vice da prefeita Fernanda Hassem (PT) nas próximas eleições.

. A choradeira era grande, o corte foi profundo, os cargos são poucos, o Estado está engessado…então tome cargos, Zé do Rodo!

. Zé do Rodo, não!

. O pobre do Zé do Rodo, do ramal do Rodo, não vai ganhar nem remédio para pressão arterial, se quiser que compre.

. O presidente da Assembleia, deputado Nicolau Junior (Progressista) tem sido o ponto de equilíbrio no diálogo entre os poderes e instituições.

. Não é de tocar trombeta, mas um excelente articulador.

. Por sinal, muito respeitado pela oposição.

. O deputado Fagner Calegário (sem partido) disse a coluna que não tem pressa nenhum de se filiar a outra sigla.

. Vai esperar a maré para não ficar encalhado na próxima eleição.

. Outro que comentou com a coluna sobre a situação partidária foi Chico Viga; disse que não pensa em deixar o PHS por enquanto.

. Já começou a procura por pretensos candidatos a vereador por partidos que não tenha ninguém com mandatos em seus quadros.

. Esse é o maior drama de quem tem mandato, ninguém quer entrar na chapa porque sabe que só vai servir de bucha.

. Bucha é bucha, viu Jack Montana.

. Com todo esse mal humor dos eleitores, não é de se espantar que o juiz aposentado Pedro Longo (PV) arrebente de votos se realmente se confirmar sua candidatura a prefeito de Rio Branco.

. O povo continua com sede de mudanças!

. Os políticos que não entenderem isso, que não acompanharem esse processo vão comer muita poeira.

. Até porque o verão chegou!

. Bom dia!