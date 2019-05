Mais um dia sem aulas em Cruzeiro do Sul

A greve da educação continua e as salas de aula seguem vazias nesta segunda-feira, 20, nas escolas da rede estadual de ensino em Cruzeiro do Sul. Em Assembleia nesta segunda, às 15 horas na Escola Flodoardo Cabral, os diretores de escolas decidem se vão retornar ao trabalho. O presidente do Conselho de Gestores, Pedro Lima, diz que “se a categoria entender que o governo de fato efetivou as soluções para os problemas apresentados por nós, poderemos retomar as aulas já na terça”.

No fim da tarde de sábado, uma Comissão de diretores e a coordenadora do Núcleo de Educação em Cruzeiro, Ruth Bernardino, se reuniram para mais uma tentativa de solução para a falta de merendeiras, serventes e de material de limpeza nas escolas. Grande parte das serventes e merendeiras está sem salários desde o inicio do ano.

Os 11 mil alunos da rede púbica estadual de Cruzeiro do Sul estão sem aulas desde quinta-feira, quando a greve foi iniciada. Ainda não há tratativas sobre a reposição dos dias letivos.