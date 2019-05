Mais de 50 vagas de emprego são ofertadas pelo Sine nesta segunda-feira (20)

O Acre ainda não tem nenhuma cidade ou loja inscrita no Dia Sem Imposto, que já chegou a 100 cidades de 17 Estados com 1026 estabelecimentos comerciais participantes. O Dia Sem Imposto está previsto para 30 de maio.

Além do Dia Sem Imposto, vários produtos serão vendidos sem impostos em mais de 150 cidades brasileiras no próximo dia 25 de maio -definido como Dia D do Feirão do Imposto, campanha que empresários, liderados pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), promovem a partir desta segunda-feira (20). Não há registros de empresas acreanas nesse evento também. Não foi possível contato com dirigentes empresariais locais mas sabe-se que a agenda não está devidamente estabelecida no Acre.

O Dia Livre de Impostos nasceu para manifestar a insatisfação do brasileiro com a tributação abusiva que limita o poder de consumo da população, além de servir de freio para o crescimento econômico do país.