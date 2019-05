Inscrições para o Encceja edição 2019 começam nesta segunda-feira (20)

As inscrições para a edição 2019 do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) abrem nesta segunda-feira, 20, pelo Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Devem fazer o exame quem não teve a oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada para cada nível de ensino.

Os interessados devem se inscrever no site do Inep até 31 de maio. Todos os participantes, tanto do ensino fundamental, quanto do ensino médio, farão a prova no dia 25 de agosto.

A participação é gratuita. Para realizar a prova que visa o certificado de conclusão do Ensino Fundamental precisa ter no mínimo 15 anos, já para que busca a certificação do Ensino Médio, é necessário ter 18 anos.

A prova

A avaliação envolve quatro provas objetivas e redação. Quem consegue atingir a nota mínima exigida (100 de 1000) consegue a certificação para o ensino médio ou fundamental, conforme a inscrição. Já quem conseguir nota mínima em ao menos uma das provas consegue emitir uma Declaração Parcial de Proficiência.