Gladson publica no Diário Oficial reintegração de diretores da Ageac

A história relatada por Carlos Gomes, jovem liderança política da Rede Sustentabilidade e que já foi candidato a deputado federal e prefeito de Rio Branco, parece ter sido tirada de um filme de ação de Hollywood.

Segundo Carlos, na noite de sexta-feira, 17, um veículo colidiu com sua motocicleta na Avenida Brasil, no centro da capital acreana. Segundo conta Carlos, o motorista queria fazer um acordo informal. Como ele não aceitou e decidiu ligar para o Detran, o motorista entrou no veículo e jogou o carro em cima de Carlos, que diz ter sido arrastado em alta velocidade no capô do carro. Ele conta que só escapou da morte porque conseguiu pular do carro que só parou ao bater em dois outros veículos que estavam estacionados. O motorista, não identificado, fugiu.

Carlos relata ainda que rompeu os ligamentos do pé direito, que registrou ocorrência e diz que vai até o final para que o motorista responda pelos seus atos. Lamentou que a câmera do CIOSP não esteja em funcionamento, mas afirmou que espera conseguir outras imagens para ajudar na identificação do condutor.

Carlos Gomes teve mais de 15 mil votos e foi o terceiro colocado na eleição para prefeito de Rio Branco em 2016 e 5.414 votos para deputado federal nas eleições do ano passado.

Confira o relato de Carlos Gomes na rede social: