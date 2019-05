Gladson Cameli diz que Governo não é a favor do desmatamento da floresta

A estrada do Aeroporto, a Ponte da União na entrada da cidade, a região central de Cruzeiro do Sul, incluindo as praças dos Lanches e da Bandeira, Mirante do Cais, Avenidas Boulevard Thaumaturgo, Mâncio Lima, Getúlio Vargas e Rui Barbosa, terão a iluminação pública revitalizada. A parceria foi firmada nesta segunda feira, 20, entre o prefeito Ilderlei Cordeiro e o diretor-presidente da Eletroacre, José Adriano Mendes Silva.

Com o investimento de R$ 1,1 milhão, do Projeto de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a Eletroacre vai trocar 806 lâmpadas comuns da cidade pelas de LED, mais econômicas, além dos braços de luminárias, fiação e reatores. Dessa forma, de acordo com a Eletroacre, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, vai economizar com na conta de iluminação pública, cerca 902 mil kWh/ano, correspondente a R$ 442 mil reais anuais. Além da economia gerada, “ a iluminação evidenciará os pontos turísticos e estratégicos da cidade”, destaca o diretor-presidente da Eletroacre, José Adriano Mendes Silva.

Para o prefeito Ilderlei Cordeiro, até a segurança da população, será beneficiada com a nova iluminação pública. “Nossa cidade ficará mais bonita e segura”, citou ele, afirmando que além das 806 lâmpadas, que serão custeadas pela Aneel, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, prosseguirá com a troca de outros pontos de iluminação pública da localidade.

90 mil para o Novenário de Nossa Senhora da Glória e a Marcha para Jesus

Também nesta segunda-feira, 20, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, assinou convênios com as igrejas católica e evangélicas da cidade, repassando R$ 50 mil para a realização do Novenário de Nossa Senhora da Glória, realizado em agosto, e R$ 40 mil, para a Marcha para Jesus, que acontecerá no dia 27 de setembro.