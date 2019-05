Família afirma que jovem degolado brutalmente não tinha passagem pela polícia

SECOM – Raylanderson Frota

Com a chegada do verão a Prefeitura de Brasileia retomou os serviços da ‘Operação Verão’, com ações de tapa-buracos, pavimentação, recapeamento, recuperação e limpeza de ruas e ramais, parque e praças, desobstrução de canais, córregos, rede de drenagem e serviços de iluminação pública.

A Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do secretário de planejamento Nevisson Tavares, gerente de serviços urbanos Lima, gerente do setor de cadastro Silvio e engenheiro do município Anderson, esteve visitando uma das frentes de serviços que está sendo realizada no município.

A gestora do município já deu a ordem de serviços para realizar os trabalhos, contemplando aproximadamente 10 ruas por meio de convênios com a bancada federal do Acre, realizando Operação Tapa Buracos com recursos próprios, trabalhos paliativos e recuperação de ramais, priorizando ramais escolares e assegurando a permanência dos estudantes nas escolas.

Para Emiliana Silva, moradora há sete anos no Bairro Novo Horizonte, a ação que a equipe da Prefeitura está realizando é muito aguardado, garantindo dignidade para todos. “A dificuldade era tão grande que na época do inverno nós tínhamos que levar nossas crianças no colo para que elas pudessem ir para a escola, nem bicicleta passava por essa localidade e com esse trabalho que está sendo realizado nos trás mais dignidade. Nós agradecemos a prefeita Fernanda pelo trabalho que tem realizado no nosso bairro e em todo município”, destacou Emiliana.

A Operação Verão esteve em recesso durante o período do inverno amazônico, que devido as fortes chuvas que atingiam a região prejudicava o trabalho que é realizado pela a equipe da Secretaria de Obras na área rural e urbana.

Além dos trabalhos paliativos nas ruas, garantia da iluminação pública e maior acessibilidade a Prefeita Fernanda Hassem realizou contato com o Governador Gladson Cameli que de pronto atendeu ao pedido junto ao Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) e garantiu para a população água encanada para as casas naquela região.

“Isso é uma coisa maravilhosa e importante para nós, na idade que nós estamos é difícil ficar puxando água no balde e o que a prefeita está fazendo por nós é uma benção”, ressaltou dona Crecilda Barbosa de 59 anos.