Estudantes convidam vereador para um tour pela Ufac em busca do “pé de maconha”

Mais uma decepção.

Jogando em casa, o Atlético só ficou no empate contra o São José, do Rio Grande do Sul.

Apesar de ter ficado duas vezes à frente do placar, o Galo Carijó não conseguiu segurar o resultado e continua sem vencer na competição.

Polaco e Stênio marcaram para o time acreano, enquanto Eduardo e Karl fizeram para os gols do time gaúcho.

Com o resultado, o Atlético tem apenas três pontos e ocupa o sétimo lugar do seu grupo na série C.

Se as coisas não estão bem para o time acreano, fora estão ainda piores.

Após o fim da partida deste domingo, 19, o treinador do Galo, Álvaro Miguéis, e o presidente do clube, Elison Azevedo, discutiram asperamente, com direito a troca de acusações e ofensas. O que deve colocar um ponto final na trajetória de Miguéis no comando do time.

O presidente do clube ainda não se pronunciou, mas a discussão pode inclusive parar na justiça, já que segundo noticiado na transmissão da Rádio Difusora Acreana, Álvaro Miguéis o acusou de ter se apropriado de toda a renda de uma partida do Atlético contra o Moto Club do Maranhão.

FOTOS: MANOEL FAÇANHA