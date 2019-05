Encceja 2019: inscrições começam nesta segunda-feira (20)

As provas acontecem em 25 de agosto

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2019 começam nessa segunda-feira (20). O procedimento deve ser realizado na página do exame e ao dar início é necessário informar os dados de CPF e data de nascimento. O prazo será encerrado no dia 31 deste mês e as provas acontecem em 25 de agosto de 2019.

Podem participar pessoas que não terminaram as etapas da educação básica no período regular e desejam obter a certificação, desde que atendam aos requisitos mínimos de idade. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o certificado do Ensino Fundamental requer, pelo menos, 15 anos completos na data da prova. Para o certificado do Ensino Médio, a idade mínima exigida é de 18 anos. As inscrições para o Encceja 2019 são gratuitas.

Provas do Encceja 2019

As quatro provas serão aplicadas em mais de 600 municípios, divididas entre os turnos matutino e vespertino. No Ensino Fundamental, as avaliações serão de Ciências Naturais; História e Geografia; Língua Portuguesa e estrangeira, Artes, Educação Física e Redação; além de Matemática. Já o Encceja Ensino Médio aplicará questões de Linguagens e Redação; Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

Certificação ou Proficiência

Embora o Inep aplique as provas, cabe às secretarias estaduais de educação e aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia a emissão da certificação ou da proficiência. Os participantes podem escolher a instituição certificadora. O exame é aplicado desde 2002 para pessoas que se enquadram na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os participantes podem estar localizados em território brasileiro (Encceja Nacional) ou internacional (Encceja Exterior). Há também a aplicação das provas para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja PPL).

