Doadoras participam de ação pelo Dia Mundial de Doação de Leite

Se você é fã de GOT e não assistiu a final session neste domingo à noite, não continue lendo. O conteúdo abaixo contém spoilers.

“O que une as pessoas? Exércitos? Ouro? Bandeiras? Histórias. Não há nada no mundo mais poderoso que uma boa história. Nada pode parar isso. Nenhum inimigo pode derrotá-la. E quem tem uma história melhor que Bran, O Quebrado? O menino que caiu de uma torre e viveu. Ele sabia que nunca andaria, então aprendeu a voar. Atravessou a muralha um aleijado e voltou o Corvo de Três Olhos. Ele é nossa memória, guarda todas as nossas histórias. Quem melhor para nos liderar em direção ao futuro?”.

(Tyrion Lannister, ex-mão do Rei de Daenerys Targaryen e Mão do Rei Bran Stark, eleito pelos lordes de Westeros na noite deste domingo)

Não vou cá comentar o final de GOT, nem minhas inúmeras decepções com o desenredo da última temporada. Tem gente demais falando disso na internet. Basta dar uma googada e pá! mil textos surgirão…

Na real, a frase de Tyrion me pegou por um único motivo: há momentos – muitos – que embora morando no Acre, penso que vivo em Westeros tamanha é a disputa dos lordes locais pelo nosso “Trono de Ferro”. Será que alguém me entende?

Provavelmente não, mas as Casas locais facilmente poderiam ser transformadas nos sete reinos que formam Westeros. Rio Branco não tem o glamour dos palácios – queimados – de Porto Real, mas há uma cidade por aqui que facilmente se passaria por Winterfell. Pena que não tenhamos por cá nenhuma Sansa, embora Jon Snow as vezes habite entre nós, assim como Daenerys, a rainha louca. Nos falta também – graças a Deus! – uma Cersei e o seu irmão regicida, mas Lanisters? Temos!

E como nas Crônicas do Gelo e do Fogo de George R.R. Martin, por aqui Ned Stark is dead.

O Acre não é para amadores. Como nenhum lugar o é. Mas a política local carece de um roteiro melhor adaptado. Do jeito que vamos, parece que os roteiristas de GOT assumiram as nossas crônicas do Gelo e do Fogo tão brilhantemente escritas por nossa história. Volto à frase de Tyrion pelo medo que a sessão final da temporada que vivemos termine melancolicamente. GOT era mais animada quando os sete reinos viviam a fase do “resta um”.

Sobre o resta um comentarei depois. “Not today…

Um bom dia, boa tarde, boa noite, só para dizer que estou de volta. E dessa vez do vera, com colunas diárias.