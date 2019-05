Casal acreano reforma Kombi para viajar pelo mundo

A defensora pública Juliana Caiobianco aproveitou o domingo, (19), para passear no Lago do amor com os filhos, mas saiu de lá apavorada.

Em sua redes sociais ela comentou sobre o risco de circular no espaço com crianças por conta dos cachorros sem focinheira, um risco principalmente para crianças:

“Fim de tarde lindo no Lago do Amor, mas me deixou impressionada e preocupada o grande número de pessoas passeando com seus cachorros de grande porte SEM FOCINHEIRA! ABSURDO! Estava com as minhas crianças e fiquei apreensiva por elas e por outras tantas que lá estavam. Providências!!!”