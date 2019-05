Aulas do Instituto Federal do Acre em Cruzeiro do Sul serão retomadas em outros espaços

Para evitar mais prejuízos no ano letivo dos alunos que estão com as aulas paradas desde o incêndio do Campus no dia 29 de abril, a direção do IFAC de Cruzeiro do Sul, inicia na noite desta segunda-feira, 20, no Colégio Militar, da rede estadual de ensino, as aulas de oito turmas dos cursos superiores de Matemática e Processos Escolares.

Os alunos dos cursos técnicos de Zootecnia e Recursos Pesqueiros e o superior, de Agroecologia, terão aulas na Escola Tancredo Neves pelo período da tarde. Os do curso superior de Física passarão a estudar na Universidade Aberta, também no período vespertino.

O diretor de Pesquisa Ensino e Extensão do IFAC, Rodrigo Marciente, explica que até agora os alunos perderem 18 dias letivos, que serão repostos em 8 sábados e com parte do recesso do meio do ano. “Acredito que na próxima semana as aulas possam ser retomadas no Campus do IFAC e não haverá prejuízos para os estudantes com relação ao ano letivo 2019”.