Atividades no campus do Ifac em Cruzeiro do Sul retomam dia 28 de maio

Após reunião entre a reitoria do Instituto Federal do Acre (Ifac) e a direção do campus da instituição no município de Cruzeiro do Sul, ficou definido que o retorno das atividades no campus atingido pelo incêndio deve ocorrer a partir do próximo dia 28 de maio. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (20).

Por meio de nota enviada à imprensa, o órgão destacou que, para não prejudicar o andamento do calendário acadêmico, entre os dias 20 a 24 de maio, “as aulas para os estudantes dos cursos técnicos subsequentes e superiores de Agroecologia, Física, Matemática, Recursos Pesqueiros e Zootecnia serão realizadas em ambientes da Escola Tancredo Neves, Universidade Aberta do Brasil e Colégio Miliar Pedro II, no município”.

Já os estudantes dos cursos técnicos integrados irão retornar às aulas somente no próximo dia 28. Segundo a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante, “a decisão por prolongar em mais uma semana a retomada das atividades na unidade, se deve à necessidade de adequações junto às instalações elétricas do bloco pedagógico, que irá receber os servidores que trabalhavam no bloco administrativo, atingido pelo incêndio no mês de abril”.

Confira a lista das unidades que irão receber os estudantes do Ifac durante os dias 20 e 24 de maio:

A partir de 20/05 (Período Noturno): Estudantes dos cursos de Processos Escolares e Matemática – Colégio Militar Pedro II;

A partir de 21/05 (Período Vespertino): Estudantes dos cursos de Agroecologia, Recursos Pesqueiros, Zootecnia – Escola Tancredo Neves;

A partir de 21/05 (Período Vespertino): Estudantes de Física – Universidade Aberta do Brasil;