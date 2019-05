Cores, movimento, sorte e arte

Nada, nada mesmo, passa desapercebido ao olhar do fotógrafo Sérgio Vale. Na quinta-feira, 16, numa rápida andança pelo centro da cidade, ele viu cores na ponte de concreto, movimento da estátua que vigia a passarela que liga o segundo ao primeiro distrito de Rio branco e um trevo de quatro folhas desejando sorte ao Acre.

Do alto de seus 36 metros, a torre da Catedral Nossa Senhora de Nazareth, no centro da cidade parece abençoar a todos…

No frio, ele captou o sono do anônimo no banco da praça, em plena 9 horas da manhã. Mas para que pressa pra acordar se a cidade é acolhedora?

Curta esta galeria de imagens do excepcional Sérgio Vale. É para mandar aos amigos e guardar para a eternidade o registro desta quinta-feira, 16 de maio de 2019.