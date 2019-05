Socorro Neri exonera nora de Luiz Tchê e dá cargo para genro da vereadora Elzinha Mendonça

A prefeita Socorro Neri (PSB) começa as articulações de olho na disputa municipal de 2020. A gestora de Rio Branco resolveu exonerar a secretária de Meio Ambiente Paola Fernanda Daniel, nora do deputado estadual e líder do governo, Luis Tchê (PDT), para beneficiar uma aliada de sua base na Câmara Municipal, a vereadora Elzinha Mendonça, que indicou o seu genro, o ex-diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária no governo de Sebastião Viana, Aberson Carvalho., que já esteve a frente da Semeia na gestão de Marcus Alexandre.

A movimentação nas redes sociais em torno da troca de comando na Semeia fez com o presidente da Umarb, Oseias Silva, fosse as redes sociais desabafar. “Por alguns acontecimentos de bastidores da política municipal, parece que o slogan O Bem Coletivo é o que nos move, pregado pela gestão atual está caindo por terra. Perdendo um grupo atrás do outro, parece que chegou a hora de alocar os de “confiança” em pastas. Vai começar pelo Meio Ambiente? Ética? Moral? com velhas práticas ? Nesta política não dá para acreditar. Rio Branco não precisa disso. Queria acreditar no bem coletivo, mas com as práticas de bastidores ocorrida está difícil”, questionou.

Procurada pelo ac24horas, a assessoria de comunicação da prefeitura de Rio Branco informou que o decreto de exoneração de Paola Daniel será publicado na edição desta segunda-feira, 20, do Diário Oficial e que ela ajudará o município em outra função cujo o cargo não foi revelado.