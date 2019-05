Policial atropela casal e derruba poste na estrada Dias Martins; mulher teve perna dilacerada

Uma grave acidente deixou três pessoas feridas na tarde deste sábado (18) na estrada Dias Martins, em frente a um supermercado, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o condutor do veículo Ônix, placa QLW 2612, o Policial Militar do Batalhão de Operações Especiais (Bope) Alan Melo Martins, de 37 anos, conduzia o seu carro no sentido bairro-centro quando colidiu com a moto que estava o casal José da Silva e Silva, de 43 anos, e Silvinha Pereira da Silva, de 38 anos. Com o impacto a moto foi arrastada e Silvinha sofreu uma dilaceração na perna direita.

Após colidir com a motocicleta, o militar perdeu o controle da direção, bateu o carro no corrimão de entrada do supermercado e só conseguiu parar o veículo após derrubar um poste de iluminação.

Segundo informações de populares que vinha acompanhando o veículo do policial, Alan já vinha batendo o carro no meio fio da Estrada Dias Martins desde a rotatória do Colégio Armando Nogueira.

Três ambulâncias do Samu foram acionadas, prestaram atendimentos às vítimas e as conduziram ao Pronto Socorro de Rio Branco. De acordo com o médico do Samu, o estado de saúde de José e Alan é estável. Já a situação de Silvinha é mais grave, ela teve parte da perna direita dilacerada.

Paramédicos do Samu chegaram afirmar a reportagem do ac24horas que o policial apresentava sinais de embriaguez.

Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e interditaram a estrada Dias Martins, para os trabalhos da perícia técnica. Na região ocasionou um grande congestionamento de veículos, após aproximadamente 2h30min, a via foi liberada para o tráfego dos veículos.