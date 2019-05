Jogando em casa, Rio Branco FC perde e se complica na Série D

Enfim, o Acre conquista sua primeira vitória em competições nacionais de futebol em 2019.

O Galvez, mesmo jogando fora de casa, venceu o Santos do Amapá, neste sábado, 18, por 2 a 0.

A partida foi disputada no estádio Zerão, em Macapá e os gols do Imperador aconteceram no segundo tempo. Aos 31 minutos Ciel cobrou pênalti e o goleiro Redson defendeu. No rebote o camisa 10 marcou o primeiro para o time acreano. Apenas 4 minutos depois, Erick fez o segundo do Galvez.

Depois de duas derrotas, o Imperador conquista sua primeira vitória, assume a terceira colocação no Grupo A2 e volta a brigar pela classificação à próxima fase.

O próximo compromisso do Galvez é no domingo, dia 26, contra o próprio Santos do Amapá, no Estádio Arena da Floresta.