Lucas Gomes diz que sofre ataques de gente que lhe pediu cargos

O diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Lucas Gomes, usou a sua página no facebook na noite desta sexta-feira, 17, para desabafar contra pressões que vem sofrendo.

Usando o argumento que “não é fácil sustentar um perfil técnico em um ambiente político”, Gomes afirmou que “não ceder aos que sempre fizeram da administração pública um balcão de negócios nos faz pagar um alto preço”.

Apesar do desabafo das pressões, ele ressalta que os avanços são claros, “e quem ganha é a nossa população”, frisa.

“Hoje sofro ataques de dentro da minha categoria de gente que ontem foi na minha mesa pedir cargos em troca de apoio político. Não cedi. Porque não vim fazer política, vim fazer gestão. As velhas práticas mostraram resultados perversos. Não tem como ter resultados distintos utilizando os mesmos métodos. Precisamos avançar. Essa é a nossa missão”, disse Lucas.

O ac24horas apurou que internamente Gomes estaria travando uma guerra com o presidente da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre (Asspen), Eden Azevedo, que recentemente mobilizou a categoria para cobrar posicionamentos do governo do Estado.