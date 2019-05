Cruzeiro do Sul está em luto pela morte de Chiquinho, irmão de Orleir e tio de Gladson

Mais um homicídio na Capital. O adolescente identificado como João Vitor, de 17 anos, foi morto a tiros e outro de 14 anos ficou gravemente ferido na noite desta quinta-feira (16). O crime aconteceu em uma invasão do Conjunto Universitário, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, João Vitor e o amigo estavam no quintal de uma casa conversando quando homens armados invadiram a residência e efetuaram vários tiros. Um dos projéteis atingiu João Vitor na cabeça, o amigo foi ferido com um tiro no peito e outro na perna. Após a ação os criminosos fugiram do local em um carro preto.

Ambulâncias do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, e ao chegarem no local, prestaram os atendimentos as vítimas e as conduziram ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Ao dar entrada no hospital o adolescente João Vitor não resistiu aos ferimentos e morreu.

Várias viaturas da Polícia Militar se deslocaram até a região e após colher as características do autores do crime saíram em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

A Polícia Civil através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará o caso.

A Polícia não soube informar a motivação do crime.