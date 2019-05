Tempo será claro e parcialmente nublado nesta sexta-feira (17) no Acre, informa Sipam

Dados meteorológicos do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) indicam que o sol afasta de vez a passagem de frente fria no Acre. Nesta sexta-feira, 17, o tempo será claro e pode mudar para parcialmente nublado.

Não há previsão de chuva e o sol deve predominar durante todo o dia em todas as regiões do estado. Durante a noite, ao clima pode continua ameno. Em Rio Branco, as temperaturas variam entre mínima de 20ºC e máxima de 30ºC.