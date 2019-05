O grande batismo do deputado Luiz Tchê

A aprovação do pacote da nova reforma enviado pelo governador Gladson Cameli à Assembléia Legislativa será o batismo de fogo do deputado Luiz Tchê (PDT) na liderança do governo. Há todo um trabalho para que a base de apoio governista na casa consiga aprovar a matéria com 16 votos. Para isso, estão acontecendo reuniões e conversas até com a oposição.

Entre os oposicionistas o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) já se manifestou que votará a favor, por entender que quem mensura o tamanho da máquina estatal é o governador. O deputado Roberto Duarte (MDB), que integra o bloco de oposição dura ao governo Cameli se posiciona contra, argumentando que no bojo do projeto está vindo a criação de cerca de 300 novos cargos.

O governo rebate com a premissa que, as dez assessorias especiais, cujo salário é de 19 mil reais estão sendo extintas e substituídas por CECs de menor valor. O deputado Tchê (foto) diz que trabalha no sentido do projeto ser posto em votação na ALEAC, terça-feira. Leia mais política no Blog do Crica