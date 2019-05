O grande batismo de fogo do deputado Luiz Tchê

A aprovação do pacote da nova reforma enviado pelo governador Gladson Cameli à Assembléia Legislativa será o batismo de fogo do deputado Luiz Tchê (PDT) na liderança do governo. Há todo um trabalho para que a base de apoio governista na casa consiga aprovar a matéria com 16 votos. Para isso, estão acontecendo reuniões e conversas até com a oposição. Entre os oposicionistas o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) já se manifestou que votará a favor, por entender que quem mensura o tamanho da máquina estatal é o governador. O deputado Roberto Duarte (MDB), que integra o bloco de oposição dura ao governo Cameli se posiciona contra, argumentando que no bojo do projeto está vindo a criação de cerca de 300 novos cargos. O governo rebate com a premissa que, as dez assessorias especiais, cujo salário é de 19 mil reais estão sendo extintas e substituídas por CECs de menor valor. O deputado Tchê diz que trabalha no sentido do projeto ser posto em votação na ALEAC, terça-feira.

BOA VONTADE

Há por parte do presidente da ALEAC, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS), boa vontade para que o nome da Mayara Lima volte novamente à votação na ALEAC. Para isso, será preciso ter 13 assinaturas a favor. Nicolau acha que com diálogo se pode chegar a um consenso favorável a uma nova votação. Uma conversa da Mayara com os deputados, ajudaria em muito.

LETREIRO NA TESTA

Quando o deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) se queixa de queimação e fogo amigo contra o seu nome, quem conhece os bastidores da aldeia sabe a quem se refere: vice-governador Major Rocha. Diniz debita a ele, o boato de ter mais de cem cargos no governo.

A OPINIÃO PÚBLICA NÃO É ESTÁVEL

Cessou a enxurrada de críticas á prefeita Socorro Neri, depois que colocou várias frentes para recuperar as ruas esburacadas. Existem, mas em menor volume. E á medida que as obras forem avançando a tendência é de sua imagem melhorar. A opinião pública não é estável.

FALTA UMA DIVULGAÇÃO MASSIVA

As máquinas estão na pista asfaltando a AC-40 na direção de Senador Guiomard, tendo no comando das ações o secretário de Infraestrutura, Thiago Caetano. Falta-lhe uma equipe exclusiva para cobrir os trabalhos da sua secretária, que fará a maiores obras do governo.

O CAPOTE E GALINHA

O capote ninguém sabe onde a fêmea coloca os seus ovos. A galinha coloca um ovo, faz a maior algazarra e fica todo mundo sabendo. Quanto mais as obras da SEINFRA forem divulgadas, melhor para a imagem do governador Gladson Cameli. É mais do que óbvio!

ESCRAVOS DE JÓ JOGAVAM CAXANGÁ

O vice-governador Major Rocha tem comentado que o secretário de Agricultura, Paulo Wadt, indicado por ele e pela irmã, deputada federal Mara Rocha (PSDB), não suportará a pressão e vai cair. Lembra aquela musiquinha infantil: Escravos de Jó/Jogavam Caxangá/Tira/Bota/Deixa o Zambelê/ Ficar……Uma pergunta: como um trem confuso deste pode dar certo?

MUNICÍPIO DA CONFUSÃO

Senador Guiomard, que município de confusão! É prefeito preso acusado de corrupção; assume outro; este outro é acusado de ameaçar adversário de morte, e assim vão levando por cima da pausada, para a tristeza dos moradores assistindo ao grotesco espetáculo circense.

MAIS UM NOME NA PAUTA

Quem estuda a possibilidade de sair candidato a prefeito de Rio Branco é o advogado Edinei Muniz. Há a possibilidade que entre no partido NOVO, com o qual vem conversando nacionalmente. Edinei seria carne de pescoço para os adversários num debate na televisão.

PROGRAMA PRAGMÁTICO

Muitos alunos não avançam no ensino por problemas de visão, o que prejudica a leitura, o aprendizado do que é colocado no quadro negro, e muito das vezes o problema não é detectado. Positivo, pois, o programa piloto de atendimento oftalmológico em curso nas escolas estaduais. Nessa o nosso coroinha do Bispo Dom Joaquim, secretário Mauro Sérgio, acertou.

ISSO PODE, ARNALDO?

Mas tem o outro lado da moeda. 100% das escolas estaduais de Cruzeiro do Sul paralisaram as suas atividades. E não foi por politicagem. Mas por falta de condições de trabalho. Secretário de Educação, Mauro Sérgio, deixar faltar material de limpeza? O mínimo que se pode exigir numa unidade escolar. E para completar, os serventes estão 4 meses sem receber. Secretário! Depois da porta arrombada é que resolveram o problema? Por qual razão não resolveram antes do desgaste cair no colo do governador Gladson Cameli. Isso pode, Arnaldo?

A GUERRA SURDA PELO CONTROLE DA MÍDIA

Até ontem onze empresas já tinham retirado o Edital para participar da licitação da verba de pouco mais de 5 milhões da mídia do governo. A projeção é que até vinte empresas, entre as regionais e as de fora do Estado participem. Inclusive, a ligada ao PT, a Companhia de Selva.

PODEM PREPARAR O BICO SECO

Numa disputa deste porte é improvável que um dos perdedores não recorra do resultado. Isso acontecendo, a decisão de quem fica com o pacote, seria da justiça. E com a sua natural lentidão, com possibilidade de se recorrer às instâncias superiores, pode se chegar a um mínimo de oito meses para a sentença final. Antes disso o governo não pode pagar ninguém. Ocorrendo, os empresários do setor de comunicação se preparem para um longo bico seco.

COBRAR É PRECISO

O deputado federal Alan Rick (DEM) voltou a cobrar das empresas áreas a redução das tarifas dos vôos para o Acre e a volta da conexão entre Porto Velho-Rio Branco, que foi suspensa. A bancada federal acreana tem de insistir neste tema e não só o Alan ficar uma voz isolada.

NINGUÉM VAI ENTENDER O SAMBA

O governo gaba-se de que vai acabar com as dez assessorias especiais, que na verdade estão sendo ocupadas por aspones. ASPONE é a popular sigla, “Assessor de Porra Nenhuma”. E vai criar 20 diretorias na nova reforma que chegou á ALEAC. É algo que ninguém vai entender.

A POLÍTICA E AS SUAS ARMADILHAS

Na primeira eleição da Leila Galvão (PT) para deputada, nos 15 dias antes da votação, dirigente do PT reuniu o diretório municipal de Epitaciolândia e pediu que não votassem nela porque não tinha chance de ganhar. Ganhou e com uma boa votação. E quando se vê agora este mesmo PT num movimento para que dispute a prefeitura de Epitaciolândia é dela matutar.

LANCE ARRISCADO

A candidatura da ex-deputada Leila Galvão (PT) a prefeita de Epitaciolândia seria um lance político de alto risco. Se ganhar, tudo bem. Mas se perder, isso terá reflexo negativo se quiser ser candidata a uma vaga na ALEAC em 2022, porque emendaria duas derrotas seguidas.

INES É MORTA

Deputado da finada FPA que esteve recentemente com o ex-senador Jorge Viana (PT), que está em conversas periódicas para formatar um novo bloco de oposição, saiu do encontro nada convencido: “quando estavam no poder não nos viam; estavam cegos, foi perderem a eleição e por um milagre passaram a nos ver; agora que, não têm um pau para dar no gato?”.

NÃO SERÁ SURPRESA

Não será surpresa se a ex-deputada Leila Galvão (PT) vir a assumir o mandato por 120 dias.

FATOS QUE NÃO PODEM SE REPETIR

O quebra pau no PS entre pacientes e um médico ortopedista não podia acontecer. Não foi isso que foi pregado na campanha. O que se bisou é que as coisas não funcionavam no PS por falta de gestão. Não resolve o problema a troca de acusações. Faltam sim melhores condições de trabalho para os profissionais e mais humanização por parte destes. O secretário Alysson Bestene tem de entrar em campo, não se justifica a demora para licitar filmes para o Raio-X.

NÃO IMPORTA A HERANÇA, SE QUER SOLUÇÃO!

O Acre aparece na última pesquisa nacional como um Estado com uma das maiores taxas de desemprego. Não importa se foi herança do projeto petista da florestania, o que interessa é quais são as políticas públicas deste governo para reverter o quadro vergonhoso recebido?

NÃO TEM IMPACTO POLÍTICO

As manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro não têm impacto político no seu nicho eleitoral, porque foram feitas por um público que não votou nele na eleição, mas no Haddad.