Municípios acreanos têm até dia 30 de maio para remapeamento no setor de turismo

A Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo, através do Programa de Regionalização, desde a última semana, vem percorrendo os municípios para explicar sobre a importância do remapeamento turístico. O prazo para a entrega obrigatória da documentação exigida pelo Mapa vai até o dia 30 de maio e as cidades que perderem o prazo ficarão de fora, sendo impossibilitadas de receber os recursos destinados as áreas que investem no turismo regional.

No último final de semana os municípios alcançados foram Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Capixaba, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil. Todos os Municípios inseridos nas regiões do Mapa são considerados pelo Programa de Regionalização do Turismo, destinos de vocação turística ou destinos de apoio que podem contribuir ou se beneficiar da geração de emprego e renda induzidos pela atividade do setor.

Rita Ramos, chefe do setor de Planejamento e Monitoramento do Turismo, diz que é importante que todos os municípios se habilitem para obter recursos. “Essa inserção com os devidos critérios que o ministério do turismo coloca para que eles possam ter acesso a esse tipo de financiamento e investir em políticas públicas fomentam o turismo na região”.

O Mapa do Turismo Brasileiro foi instituído em dezembro de 2013 e, desde 2016, ele é atualizado de dois em dois anos. Atualmente há apenas 12 dos 23 municípios do estado inclusos no mapa. A visita incentiva os gestores a criarem os Conselhos Municipais de Turismo e reunirem a documentação necessária para se habilitarem a concorrer aos incentivos federais.