Mais de 200 aprovados em concurso da PM já se inscreveram para formação de soldados

O governador do Estado do Acre em exercício, Nicolau Júnior, recebeu na manhã desta quinta-feira, 16, a Desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre, Eva Evangelista, e a coordenadora Estadual de Políticas para as Mulheres, Isnailda Gondim, para tratar de novas parcerias que fortaleçam ainda mais a rede de proteção de combate a violência doméstica.

O governador em exercício, lembrou da celeridade dada pela Assembleia Legislativa e a votação unânime dos 24 deputados na aprovação do Botão da Vida e da Patrulha Maria da Penha, dois importantes instrumentos para garantir a integridade física de mulheres em situação de vulnerabilidade.

“A Desembargadora Eva veio agradecer a aprovação do projeto do Botão da Vida, que vai dar atenção para as mulheres que sofrem violência com mais rapidez. Também teremos a Patrulha Maria da Penha para resolver os conflitos familiares de maneira ágil que terá o apoio da Polícia Militar para as mulheres acreanas”, argumentou.

Durante a reunião, Evangelista aproveitou a oportunidade para agradecer o empenho na aprovação do projeto e entregou a Proposta de Emenda Parlamentar 2020 para apreciação da Assembleia Legislativa.

“Um encontro extremamente proveitoso e como Coordenadoria da Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nós viemos conversar sobre ações de interiorização, prevenção e combate a violência doméstica e familiar contra a mulher”, enfatizou.

Evangelista solicitou o apoio do governador em exercício para a continuidade do Projeto Cidadão em aldeias indígenas do Vale do Juruá. Nicolau Júnior prometeu empenho pessoal para a assegurar a viabilização dos atendimentos sociais realizados pelo Tribunal de Justiça.

“Mesmo com todas as dificuldades que o Governo vem passando, temos que focar na ação social e apoiar iniciativas como o Projeto Cidadão que leva importantes serviços para quem mora em comunidades isoladas e como chefe de Poder, temos que ajudar e dar total apoio para estas iniciativas”, finalizou.

Wesley Moraes – Agência de Notícias do Acre