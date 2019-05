Lauro Fontes sai do PSL atirando no partido: “repetem os erros que criticam em Gladson”

O professor Lauro Fontes despediu-se nesta quinta-feira (16) do PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro e do Coronel Ulysses, candidato ao Governo do Acre nas eleições passadas.

Fontes se notabilizou pela presença crítica nas redes sociais -e não perdoa nem mesmo seu partido.

Lauro Fontes não deixou muito claro os motivos de sua saída mas vivia às turras com o presidente da legenda, Pedro Valério. Em entrevista ao ac24horas na noite do anúncio de sua desfiliação do PSL, Fontes voltou a atirar contra o comando do partido. “O presidente do partido tem uma condução autocrática, não ouve ninguém. Não compactuo com a tirania”, disse ele.

Confira:

Ac24horas: Qual real motivo de sua saída do PSL?

Lauro Fontes: Todos conhecem o ambiente do PSL no Acre, já não é uma novidade para ninguém. O presidente do partido tem uma condução autocrática, não ouve ninguém. Não compactuo com a tirania e, muito menos, com a forma de condução da sigla. Não é aceitável, por exemplo, que critiquemos o governador Gladson Cameli acusando-o de petizar o governo e praticar a mesma política dentro do partido. Isso não é legítimo. Como querer ter o respeito da população praticando as mesma atitudes que negamos ao governador?

Ac24horas: O senhor já tem um destino?

Lauro Fontes: Não, não tenho um destino ainda. Mas é certo que já estou conversando com um partido grande. Teremos uma longa conversa nesse final de semana e, acredito, tudo será bem caminhado.

Ac24horas: Grande? o MDB talvez…

Lauro Fontes: Você terá em primeira mão essa informação. Depois de sábado tudo estará acertado.