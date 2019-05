Guida Aquino sobre cortes da educação: “Ufac só vai até julho”

A reitora da Universidade Federal do Acre Guida Aquino, manifestou-se preocupada com a manutenção do funcionamento da Ufac após os cortes no orçamento da instituição. Segundo ela, com os recursos disponíveis até agora, “só consigo ir até o dia 31 de julho. A partir de agosto, não consigo dar andamento às atividades para o segundo semestre de 2019”, disse Guida à Agência BR.

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior(Andifes) apresentou nesta quinta-feira (16) um Painel de Cortes com dados sobre o bloqueio de verbas a universidades. De acordo com os dados, o contingenciamento atinge até 53,96% dos recursos discricionários, ou seja, recursos não obrigatórios. Se consideradas as 70 instituições de ensino superior, os números revelam que, em média, 29,74% do orçamento discricionário está contingenciado.