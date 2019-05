Futebol acreano entra em campo no final de semana em busca da primeira vitória; saiba mais

O saldo é negativo. Até agora, Galvez e Rio Branco na Série D e o Atlético na Série C ainda não sabem o que é uma vitória nas duas competições. Os representantes acreanos entraram em campo e até agora foram 4 derrotas e 3 empates.

A chance do primeiro triunfo é neste final de semana, quando todos os três entram mais uma vez em campo.

Sábado – Galvez

O Galvez joga suas últimas fichas fora de casa neste sábado, 18, contra o Santos do Amapá. Com duas derrotas, o time acreano precisa da vitória para ter chances de se classificar à próxima fase no Brasileirão da quarta divisão.. O Imperador vai ter como desfalques o atacante Binho o meio campo Alcione que, machucados, nem viajaram para Macapá. A partida começa às 14h, (horário do Acre) no estádio Zerão na capital amapaense.

Sábado – Rio Branco

Assim como Galvez, a situação do Rio Branco não é nada confortável no Campeonato Brasilerio da Série D. Com uma derrota e um empate, o Estrelão é o lanterna de seu grupo. Para tentar a primeira vitória, o técnico Jader de Andrade deve apostar em um time com uma postura mais ofensiva. O zagueiro Manolo, que cumpriu suspensão automática na última rodada, deve voltar ao time, assim como o meio campo Bruno que deve fazer sua estreia na equipe. Uma vantagem para o time acreano é poder contar com o apoio da sua torcida, já que a partida vai ser disputada às 17h (horário do Acre), na Arena da Floresta. Os ingressos já estão à venda e custam 20 reais (inteiro) e 10 reais a meia entrada.

Domingo – Atlético

Quem também joga em casa e busca a primeira vitória é o Atlético Acreano. Representante do estado no Campeonato Brasileiro da Série C, o Galo Carijó vai para a sua quarta partida e até agora tem uma derrota e dois empates na competição. O adversário é o São José, do Rio Grande do Sul. Mesmo com uma campanha ruim até agora, os ingressos para a partida estão custando 20 reais antecipados e podem ser adquiridos na rede de supermercados Araújo, loga Sportiva, Clínica CER e World Fitness ou no site do clube (atleticoacreano.com.br) que aceita até cartões de crédito.

No dia do jogo, serão vendidos na bilheteria do estádio Florestão, local da partida, pelo preço de 40 reais inteiro e 20 reais a meia entrada. A bola vai rolar a partir das 17h (horário do Acre).