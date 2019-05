Depois de polêmica, diretor do HUERB tenta colocar “panos quentes” em nota exaltando servidores

Após duras respostas do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM) e do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed), o diretor-geral do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), Welber de Lima, resolveu tentar esfriar a polêmica.

Toda a confusão foi motivada por uma declaração de Welber ao ac24horas de que os problemas enfrentados no HUERB estão nos profissionais e na gestão. “Quarenta por cento dos meus problemas aqui no PS é médico, quarenta por cento é enfermeiro e vinte por cento, o resto. Infelizmente a minha classe é quem me dar mais dor de cabeça”, disse o diretor.

Por causa da declaração, o CRM e o Sindimed afirmaram em notas de repúdio que os problemas no Pronto Socorro de Rio Branco não são de natureza médica e sim da falta de capacidade dos gestores.

Para tentar contornar o desgaste, Welber de Lima divulgou uma nota em que diz não ter problema com os servidores, sejam de qualquer categoria, e que o funcionamento da unidade de saúde só acontece graças ao comprometimento dos servidores em exercer suas atividades com profissionalismo.

Confira a nota abaixo:

“O diretor-geral do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) Welber de Lima vem por meio desta nota esclarecer que não há nenhum tipo de problemas com os servidores, independente da classe ou categoria, e que ao contrário do exposto na mídia, hoje o funcionamento do HUERB se dá pelo compromisso de cada servidor em exercer suas atividades com êxito e profissionalismo ajudando a gestão a amenizar a situação de cada paciente que adentra este hospital, e que a falta do filme já tinha sido informado a SESACRE que por sua vez já estava na tentativa de solucionar o problema. Aproveitando o momento venho ainda a agradecer e enaltecer cada servidor desta Unidade Hospitalar”.

Welber de Lima e Silva – Diretor Geral do HUERB