Colisão entre motocicletas deixa dois mortos e um gravemente ferido na BR-364

Uma colisão entre duas motocicletas deixou duas pessoas mortas e outra gravemente ferida na noite desta sexta-feira (17), no km 14 da BR-364, na região do Bairro Liberdade.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, o condutor de uma motocicleta trafegava no sentido Rio Branco-Porto Velho e ao ultrapassar um carro colidiu de frente com o condutor de outra moto. Com o impacto, uma das vítimas foi arremessada 15 metros e outro ficou debaixo da moto.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e nada pode fazer pelos dois motociclistas que já se encontravam mortos. Foi prestado atendimento a Alefe Davi Batalha Rocha, de 19 anos, que foi encaminhado ao pronto socorro de Rio Branco em estado grave.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia técnica e ajudou no trânsito na BR.

O corpo dos motociclistas foram encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.