Caribe mexicano é o destino ideal dos casais apaixonados

Geralmente, a primeira opção que vem na mente de quem deseja conhecer e curtir praias fora do Brasil é o Caribe. Muitos casais gostam de viajar para Cancún, no México, por considerar um destino romântico e por ter uma infraestrutura turística invejável, com muitos hotéis, parques e praias paradisíacas e mar azul turquesa .

Várias empresas de turismo oferecem pacotes para Cancun. Para entender um pouco melhor, o mar do Caribe faz parte doOceano Atlântico e fica a leste da América Central e entre a América do Norte e América do Sul.

A cidade de Cancún é um dos maiores centros turísticos do México e fica na costa do estado de Quintana. Cancún conseguiu preservar sua fauna marinha, vegetação, praias e possui um clima quente e chuvoso.

Os voos saindo de Brasil para o aeroporto da cidade possuem conexões distintas, dependo da companhia aérea. O melhor período para viajar par ao caribe é entre Novembro e Abril. Fique atento às promoções de pacotes de viagens baratasoferecidos durante o ano para este período.

As atrações turísticas são variadas. Vale a pena visitar os sítios arqueológicos e os parques temáticos; navegar em um catamarã saindo de Cancun para Isla Mujeres e, guiado por um arqueólogo, conhecer as ruínas Maias de Tulum.