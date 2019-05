Anúncio de corte obriga Ifac a adiar jogos da Rede Federal por limitação de gastos

O bloqueio de 37,18% nas verbas financeiras do Instituto Federal do Acre (Ifac), anunciado pelo Ministério da Educação (MEC) no final do mês de abril, provocou seu primeiro impacto negativo na instituição. Ocorre que, com o corte no orçamento destinado pelo governo federal, o Ifac não conseguirá mais realizar os Jogos do Instituto Federal do Acre, o JIFAC 2019 no tempo planejado.

A saída foi adiar a realização dos jogos da Rede Federal, que já era tradição entre os estudantes da instituição. A decisão foi tomada na última terça-feira, 14, após avaliação do cenário orçamentário do Ifac pelas Pró-Reitorias de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Prodin) e de Extensão (Proex), e consulta aos diretores gerais dos campi da instituição no estado.

O pró-reitor de Extensão do Ifac e presidente da Comissão Organizacional do JIFAC 2019, garante que o JIFAC é um evento anual bastante esperado e que por ser uma atividade que envolve toda a Rede Federal, os alunos têm uma perspectiva de participação regional e nacional nas atividades esportivas. “O adiamento, além de causar um desapontamento aos jovens, prejudica a formação extra sala de aula, que o Ifac tem proporcionado aos alunos, visto que não são apenas aulas e livros que contribuem para o processo de ensino-aprendizagem, mas também atividades que incentivam a interação social, a cooperação e o auxílio mútuo entre as pessoas”, pontua Fábio Storch.

De acordo com a reitoria, a redução representa R$ 5,8 milhões a menos de recursos. Mesmo os recursos da Assistência Estudantil não tendo sido bloqueados, outros fatores determinaram o adiamento do JIFAC, como a limitação de orçamento e necessidade de reduzir, de forma imediata, gastos com combustível, manutenção de veículos e pagamento de diárias (itens que estão previstos nos recursos destinados ao funcionamento da instituição).

A instituição coleciona bons resultados e inclusive medalhas. “Para nós, o esporte, assim como a cultura, são elementos primordiais na vida de qualquer cidadão. Servindo em muitos casos inclusive como alternativa ao risco social, ainda mais no Acre, um estado tomado pela violência e falta de incentivos a essas modalidades”, diz João Cabral, coordenador docente do Sindicato Nacional da Educação Básica, Técnica e Tecnológico, e professor do Ifac.

O adiamento dos jogos na Rede Federal despontou vários estudantes, que já vinham treinando para o campeonato. “Os jogos são um dos meios de permanência e êxito dos alunos, então, quando se retira um desses programas, podem até surgir novos índices de evasão dos alunos. O esporte é um dos meios de educação utilizado pelo Ifac, uma das maneiras de interação entre os alunos, assim como a cultura e tecnologia. O JIFAC é um momento de aprendizagem fora da sala de aula”, destaca Karla Vieira, presidente do grêmio estudantil da instituição.

A reitora do Ifac, Rosana Cavalcante, se reuniu com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que se comprometeu em analisar a recomposição orçamentária das instituições da Rede Federal, porém sem horizonte de prazos. O Ifac afirma que os Jogos do Instituto Federal do Acre só serão realizados em 2019, caso o MEC efetive a recomposição orçamentária anunciada pelo ministro.

“Temos, hoje no Ifac, estudantes que chegaram até a instituição com foco nas práticas esportivas e que, posteriormente, tiveram a oportunidade de estudar um curso técnico e superior. Assim, como também temos exemplos de alunos que, através do esporte, se engajaram ainda mais nas atividades de ensino”, ressalta Storch.