População denuncia abandono das escadarias de acesso a cidade de Marechal Thaumaturgo

Os municípios acreanos considerados de difícil acesso possuem suas peculiaridades. Uma delas é em Marechal Thaumaturgo, onde a pista de pouso dos aviões e o restante da cidade são separados pelo Rio Amônia.

Essa separação natural faz com que quem chega e sai da cidade de avião, já que não há ligação terrestre com o município, é obrigado a atravessar o rio e subir uma longa escada, que é o cartão de visitas da cidade.

O problema é que as escadarias de acesso ao porto de Marechal Thaumaturgo estão em péssimas condições, dificultando a vida da população que chega e sai da cidade transportando cargas pesadas.

Mais difícil ainda é para quem precisa de atendimento médico em Rio Branco e precisa ser locomovido. A falta de manutenção das escadas coloca em risco a vida de pacientes que são levados ao aeroporto quando necessitam do serviço de Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

Além da escadaria, outro problema, esse mais difícil ainda de solução é o espaço que é preciso percorrer da pista de pouso, que fica em uma área do Exército Brasileiro, até o porto onde atravessa o rio. A distância de cerca de 600 metros é um complicador para pessoas idosas, com dificuldade de locomoção ou com bagagens mais pesadas.

Um vídeo, enviado ao ac24horas, mostra o transporte de um paciente em situação de emergência sendo transportado em uma maca até o avião debaixo de uma torrencial chuva.

“Isso é muita humilhação, é muito sofrimento. A gente só quer que se reforme uma simples escada, onde já aconteceu acidentes com pessoas e pacientes que são levados pelos servidores do hospital quando precisam de atendimento em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul”, afirma Erivan Caetano, morador de Marechal Thaumaturgo.

A situação da escadaria já chegou à Câmara de Vereadores, onde Silvano Queiróz (PT), denunciou que a última reforma no local foi há três anos e cobra o prefeito Isaac Piyãko (MDB). “A prefeitura tem que tomar uma providência. Se nada for feito, daqui a pouco acontece algo mais sério com um paciente em estado grave que pode cair da maca e piorar ainda mais seu estado de saúde. Queremos alertar as autoridades. A escada tá danificada e o porto cheio de lama. Muito complicado para a população”.

Nossa reportagem tentou, sem sucesso, contato em diversas tentativas com a prefeitura de Marechal Thaumaturgo.