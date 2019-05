Pacientes e médico discutem na ortopedia do PS e diretor diz que o problema está nos profissionais e na gestão

O setor de ortopedia do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) continua em estado precário mesmo após a nova gestão do governo Gladson Cameli assumir o Estado. Pacientes denunciaram na noite desta quarta-feira (15), ao ac24horas que está faltando as películas de impressão do “raio-x” e que tem apenas um médico para atender as pessoas que chegam com as lesões e as operações de urgência.

Pacientes chegaram a discutir com o Médico Ortopedista Francislei L. Freitas pela demora no atendimento e falta de disposição de se deslocar de sua sala até a sala de raio-x, para analisar o vídeo, já que no hospital está em falta as películas de impressão.

“O médico nos informou que não tem obrigação de ficar saindo de sua sala até o raio-x e o Conselho de Medicina o resguarda. Se ele não quer trabalhar que retire esse médico e coloque outro pra trabalhar, nós pagamos ele, é obrigação dele de nos atender”, disse o paciente Antônio José.

Antônio disse ainda que após a discussão o médico sumiu da sala, deixou os pacientes esperando e só voltou depois de uma hora. “Todos os pacientes já estão irritados, já íamos invadir a sala da direção em cima de nossas macas para cobrar as devidas providência, o médico saiu sem dar nenhuma explicação e só voltou depois de uma hora”.

A reportagem entrou em contato com Diretor Welber Lima, e foi informado que a Secretaria de saúde já está ciente do problema e que está tentando resolver. “O problema é o seguinte o filme foi licitado, só que essas licitações do estado infelizmente nenhuma está sendo passado pra frente. E aí os ortopedistas tem a má vontade de descer lá no raio-x, pra ver o filme. Já falei com Secretário Alysson Bestene para montar um sistema aonde o profissional bate o raio-x e a imagem sai lá no computador do médico, e isso com urgência porque senão vai ter o maior quebra pau e os pacientes vão derrubar é tudo”, disse.

Welber afirmou ainda que o problema de todas a discussões do pronto socorro está nos profissionais da saúde e na gestão. “Quarenta por cento dos meus problemas aqui no pronto socorro é médico, quarenta por cento é enfermeiro e vinte por cento o resto, infelizmente a minha classe é quem me dar mais dor de cabeça”, concluiu o diretor.

Na manhã desta quinta-feira (16), a reportagem do ac24horas se deslocou até as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs, Franco Silva e 2° Distrito) e os profissionais que trabalham no setor de raio-x confirmaram a falta das películas para impressão.

“Está faltando sim, já faz alguns dias, já houve várias discussões aqui, se o médico não tiver a boa vontade de vir ver o vídeo as coisas não vão pra frente”, concluiu o técnico.