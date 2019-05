“Não quer ajudar, não atrapalha porra!”recado estilo Bolsonaro é do primo do governador

Os deputados do Acre se ocuparão em breve de um tema polêmico: a inversão da parte amarela da Bandeira do Acre. Para muita gente isso é coisa de quem não tem o que fazer ante aos imensos problemas vividos pelo Estado. A ideia não é nova mas atualmente tomou corpo no Parlamento Acreano. Para o historiador José Wilson, a cor amarela que fica na parte superior deve ficar na parte inferior junto com a estrela vermelha.

O colega de Wilson, Marcus Vinicius, discorda: ”Vão tentar consertar a bandeira com um erro??? A bandeira original criada por Galvez está no Palácio Rio Branco. Foi a linha diagonal que foi alterada por Epaminondas Jacome. A estrela sempre foi em cima. Ai é de lascar…”, critica Vinicius.