“Não existe política nisso”, diz presidente do Conselho de Gestores, no Juruá

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) solicitou e já recebeu a garantia do diretor-geral do Departamento nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), Antônio Leite dos Santos, que os recursos para a recuperação da BR-317 que liga Boca do Acre (AM) a Assis Brasil (AC) serão descontingenciados e liberados em breve. Ela também destacou a importância da liberação de recursos para recuperação da BR-364 e a finalização da ponte sobre o Rio Madeira. O encontro ocorreu nesta quarta-feira, 15.

Mailza defendeu que os recursos sejam liberados o quanto antes para aproveitarem o momento sem chuvas no estado. “O verão amazônico é momento ideal para começarem às obras no estado do Acre. A população precisa muito das estradas em boas condições, as passagens de avião já são caríssimas, então à rodovia é a opção para as pessoas. Elas não podem ficar isoladas, por isso que estou pedindo que libere os recursos para as nossas BRs 317 e 364”, solicitou.

O diretor-geral Antônio Leite informou que tem conhecimento das especificidades do clima acreano e garantiu à senadora Mailza que em breve as obras de manutenção da BR-317 serão iniciadas. “Quanto à liberação de recursos a senhora pode ficar tranquila porque já está chegando agora, e vamos liberar, inclusive, a parte da BR-317 é nossa preocupação agora. Com a liberação dos recursos vai ser possível recuperar”, garantiu.