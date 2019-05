Assaltante é preso com carro de luxo após roubar esposa de policial militar

Encerra amanhã (17) o prazo de inscrição para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e quem ainda deseja se candidatar tem até às 23h59, de acordo com o horário de Brasília. O procedimento é realizado na Página do Participante. Segundo informações do último balanço divulgado na manhã desta quarta-feira (15), cerca de 4,5 milhões de pessoas estão inscritas.

Este ano, cerca de 60% dos inscritos até o momento adotaram dispositivos móveis, como celulares e tablets para o cadastro, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). No ano passado, esse percentual foi igual a 30% do total de inscritos. A inscrição deste ano é realizada em um novo formato, que simula um chat, similar aos adotados nos aplicativos de mensagens instantâneas.

Os participantes podem usar a nota do Enem 2019 para se inscrever em programas de acesso ao ensino superior. No Sistema de Seleção Unificada (SiSU), os candidatos serão selecionados para a graduação em universidades públicas do país. A segunda edição de 2019 do processo seletivo realizará as inscrições entre 04 e 07 de junho de 2019 e disponibilizará o resultado no dia 10 do respectivo mês.

Além do SiSU, o Programa Universidade para Todos (Prouni) oferece bolsas de estudo integrais e parciais para a graduação em instituições privadas de ensino. Por fim, o acesso por meio do Enem pode ser feito também por meio de universidades portuguesas conveniadas com o Inep. É possível utilizar a pontuação para conseguir participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e contratar o financiamento.

Agência Educa Mais Brasil