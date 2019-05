Acre segue com baixa cobertura da vacina contra gripe, mostra o Vacinômetro do governo federal

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) participou nesta quarta-feira, 15, na capital federal, dos protestos contra oss cortes no orçamento das universidades e contra a Reforma da Previdência na Esplanada dos Ministérios. Segundo a organização, cerca de 50 mil pessoas estiveram no ato, entre estudantes e professores.

A deputada acreana ressaltou que a população não vai aceitar os bloqueios e o retrocesso. “Não aceitamos a privatização do ensino, os cortes na educação e uma Reforma da Previdência que prejudica o povo”. No carro de som do evento, ela conclamou ainda os participantes a pedirem a demissão do ministro da Educação, Abraham Weintraub.

Mesmo estando em Brasília, Perpétua lembrou os atos que aconteceram no Acre, em frente ao Palácio e também na Universidade Federal do Acre (UFAC). “Estou em contato permanente com a reitora Guida Aquino para unirmos forças junto à bancada acreana e aos demais estados. Contem comigo para essa luta que se faz necessária”, afirmou. Ainda nesta terça-feira (14), a parlamentar esteve com a reitora Guida e a bancada do Acre e assumiu o compromisso de lutar contra os cortes, que inviabiliza o 2º semestre.

Além da participação no ato, a deputada estará presente também na Comissão Geral que convocou o ministro Abraham Weintraub para explicar os cortes no orçamento das universidades e institutos federais.