Transparentômetro: MP do Acre é um dos seis que lideram ranking de transparência em 2019

Seis unidades estaduais do Ministério Público -entre elas a do Acre – e o Ministério Público do Trabalho atingiram o índice de 100% na avaliação dos Portais Transparência do MP relativa ao terceiro quadrimestre de 2018. Junto com o Acre lideram o ranking, conhecido como Transparentômetro, os Ministérios Públicos dos estados do Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba, Piauí e o MPT.

O MPT e as unidades do MP cumpriram 100% das determinações da Lei de Acesso à Informação e de resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que tratam de transparência na divulgação dos dados.

O diagnóstico demonstra que as unidades e os ramos do MP, além do CNMP, têm conquistado melhorias para alcançar uma gestão marcada pela transparência. Na primeira avaliação feita pela CCAF, referente ao segundo trimestre de 2014, por exemplo, apenas 13 unidades superaram o índice de 90% de transparência.