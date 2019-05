Roberto Duarte encara chefe da Casa Civil e se manifesta contrário ao ajuste da reforma

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) depois de posar para fotografia ao lado do governador em exercício Major Rocha e o chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, que vieram a Assembleia Legislativa do Acre na manhã desta quarta-feira (15) protocolar a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e o ajuste da reforma administrativa, se manifestou contra o aumento de cargos na estrutura governamental.

“Quem reduziu cargos foi o governo, por que aumentar agora?”, questionou Duarte.

Ribamar até tentou convencer o emedebista afirmando que os ajustes visam melhorar a qualidade de serviços do Estado para a população. Frente à frente com o chefe da Casa Civil, o deputado encarou o homem mais forte do Palácio Rio Branco e demonstrou-se irredutível.