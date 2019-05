Gladson presenteia Bolsonaro com arte de Maqueson Silva

O governador Gladson Cameli aproveitou o embarque no avião presidencial a caminho de Houston, no Texas, para dar presentinhos ao presidente Jair Bolsonaro.

Um dos presentes foi o livro quatro atos para um oásis no deserto. O outro uma caixa de joias em marchetaria do acreano Maqueson Silva.

No Facebook e Instagram ele destacou com foto a entrega: “Ao embarcar na noite desta terça-feira, 14, com o presidente Jair Bolsonaro, para os Estados Unidos, fiz questão de lhe presentear com uma das maiores referências em arte da nossa região: as peças em marchetaria do Acre, produzidas pelo meu amigo cruzeirense, Maqueson Silva. Além de ser uma das maiores belezas artesanais da Amazônia, as obras em marchetaria são conhecidas no Japão, Inglaterra e Estados Unidos e em outros países. Muito obrigada ao presidente pelo convite para integrar esta comitiva! Esta promete ser uma agenda propositiva para todo o Brasil, inclusive para o Acre.”