Mulher invade apartamento e esfaqueia cadeirante

O cadeirante Wilian Pereira, de 30 anos, foi ferido com uma facada no peito na tarde desta quarta-feira (15) dentro de um residencial localizado na rua Peru, no bairro Habitasa, em Rio Branco.

De acordo com informações de moradores, Wilian estava dentro do seu apartamento quando quando uma mulher não identificada invadiu o apartamento e em posse de uma faca desferiu um golpe que atingiu o peito do cadeirante. Após a ação, a criminosa fugiu do local correndo.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco. De acordo com a médica do Samu, o estado de saúde de Wilian é gravíssimo

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características da mulher saíram em busca de prendê-la, mas a agressora não foi encontrada.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.