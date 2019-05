Prefeitura convoca candidatos aprovados em concurso da EMURB para cadastro de reserva

A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta terça-feira, 14, no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de convocação dos candidatos aprovados no Concurso Seletivo Simplificado nº 001/2019, destinado ao provimento de vagas em empregos temporários na Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB).

Estão sendo convocados mais 36 candidatos aprovados para preenchimento de cadastro reserva, para os cargos de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos II, Apontador, Encanador e Pedreiro.

Link com o resultado do concurso e o resultado dos recursos.