Advogado diz que falta preparo intelectual para Gladson Cameli

O advogado Sanderson Moura, um dos mais conceituados criminalistas do Acre, foi duro ao comentar em uma rede social os motivos pelos quais o governo Gladson Cameli não tem dado certo.

O advogado, que tem uma história no ativismo político e já foi presidente do DCE da Ufac e também presidiu o Sinteac, listou o que na sua opinião fazem com que o governo só tenha dado certo até agora para os bajuladores do poder.

Entre os motivos, Sanderson diz que Gladson é despreparado intelectualmente, não tem maturidade política e que 10 anos de estudo pela frente ainda não seriam suficientes para que o governador alcançasse uma nota 5.

Veja abaixo a publicação de Sanderson Moura no Facebook.