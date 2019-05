Divulgada lista de sorteados no curso Pré-Enem Legal na Comunidade; saiba mais

Aconteceu na última sexta-feira, 10, o sorteio para as vagas no curso Pré-Enem Legal na Comunidade. O projeto é uma parceria entre Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, e Universidade Federal do Acre. As inscrições superaram as expectativas. A lista com os nomes das pessoas sorteadas pode ser acessada pelo link: http://see.ac.gov.br/preenemlegal.

Os contemplados por meio do sorteio devem apresentar os documentos necessários para efetivarem as matrículas até sexta-feira, 17 , na escola onde fez sua inscrição. A relação de documentos consta no Edital de Abertura (http://see.ac.gov.br/preenemlegal) e aquele que não comparecer no prazo estabelecido será substituído por outro candidato, conforme quadro de reserva.

As aulas iniciaram nesta segunda-feira, 13, a partir das 18h30, nas Escolas Heloísa Mourão Marques, João Aguiar e Mário de Oliveira.