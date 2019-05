Condenados por matar três jovens em chacina recebem maior pena da história do Tribunal do Júri do Acre

Estudantes e servidores dos Institutos Federais do Acre (Ifac) também participam do ato de protesto contra o anúncio do corte de verbas às instituições públicas dadas pelo Ministério da Educação. No Acre, as instituições de ensino arrastam centenas de pessoas na manhã desta quarta-feira, 15, nas cidades de Tarauacá, Xapuri e Rio Branco.

Só em Rio Branco, cerca de 200 pessoas participam. São alunos, servidores e familiares de estudantes envolvidos nas manifestações a favor da continuidade das atividades educacionais embasadas nos repasses do governo federal. Segundo o representante do Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica, o ato nacional em defesa da educação defende os institutos federais, um dos mais atingidos pelo corte de verbas.

“O Ifac foi atingido com 37% de corte de orçamento. Com isso, quase 6 milhões de reais devem ficar contingenciados. Isso afeta o funcionamento da instituição como um todo”, disse João Cabral.

O movimento irá ocorrer durante todo o dia e a noite também. A ideia é debater com mais profundidade a realidade do bloqueio de verbas. “A partir das 18 horas vamos ter outros debates também, além do corte, como previdência e outros assuntos pertinentes”, ressalta Cabral.

Fotos: Assessoria