Concentração do protesto contra cortes será amanhã, 15, no campus da Ufac

O Conselho Nacional Justiça (CNJ) realizou uma pesquisa junto aos 92 órgãos de Justiça do país – o que inclui todos os tribunais e conselhos, com exceção do Supremo Tribunal Federal (STF) -e constatou, no começo deste mês de maio, que o Tribunal Regional Eleitoral do Acre ocupa a 7ª posição -na categoria ´pequenos tribunais´-no ranking de melhor governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação.

O TRE acreano é o criador e precursor o e-título, por exemplo, ação de reconhecimento nacional. No geral, o levantamento do CNJ diz que a Justiça precisa melhorar nesse aspecto mas a enquadra como “aprimorando” quando trata da evolução da governança. Marcou 0,71 pontos. O melhor é o TRE de Sergipe, que obteve 0,91 pontos. O último é o do Mato Grosso (0,45pts).

É primeira vez que o CNJ consolida uma série histórica de levantamento do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD) e disponibiliza os dados detalhados de cada órgão do Poder Judiciário por meio de Painéis Interativos. O Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), que executou a pesquisa, disponibilizou no Portal do CNJ, por meio da ferramenta QlikView, o relatório com Resultado Geral do iGovTIC-JUD, além dos Resultados Sintetizados, divididos em três domínios e em sete dimensões, relativos à série histórica desde 2016.