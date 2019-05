Após retirada de demõnios, Gladson Cameli voltará a despachar no Palácio Rio Branco

O governo do Acre oficializou uma série de exonerações no Diário Oficial desta segunda-feira (13). Além de mudanças no segundo e terceiro escalão do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (IAPEN) o documento revela mudança na Junta Comercial do Acre (JUCEA)

O decreto nº 2.145 nomeia para o cargo de vice-presidente da JUCEA a empresária Adelaide de Fátima, vice-presidente da Federação das Indústrias (FIEAC) e presidente de sindicatos do setor madeireiro do Estado.

Adelaide assume o lugar que era ocupado pelo empresário Jurilande Aragão, que foi presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACISA) e do Conselho Deliberativo do SEBRAE. A Casa Civil não se pronunciou sobre os motivos que levaram a exoneração de Aragão.

Veja abaixo o decreto de nomeação de Adelaide:

DECRETO Nº 2.145, DE 10 DE MAIO DE 2019 O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 78, inciso XII, da Constituição Estadual, e de acordo com o que estabelece o art. 4º, da Lei n° 944, de 27 de junho de 1990, c/c a Lei Federal n° 8.934, de 18 de novembro de 1994, RESOLVE: Art. 1º Nomear ADELAIDE DE FÁTIMA GONÇALVES DE OLIVEIRA para exercer o cargo de Vice-Presidente da Junta Comercial do Estado do Acre – JUCEAC. Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Rio Branco-Acre, 10 de maio de 2019, 131º da República, 117º do Tratado de Petrópolis e 58º do Estado do Acre. Gladson de Lima Cameli Governador do Estado do Acre